Шестнадцать стран вышлют российских дипломатов из-за "дела Скрипаля"

2018-03-26 17:34 | www.trend.az | 10

США, Украина и 14 стран Евросоюза вышлют российских дипломатов из-за отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает РИА Новости.

Соединенные Штаты должны будут покинуть шестьдесят дипломатов.

"Мы высылаем 48 сотрудников дипломатической миссии и еще 12 сотрудников миссии ООН. Всего 60 дипломатов", — сообщил высокопоставленный сотрудник Белого дома.

Кроме того, Вашингтон закрывает российское генконсульство в Сиэтле. Этот шаг в Белом доме объяснили "близостью генконсульства к одной из баз подводных лодок".

"США предпринимают эти действия вместе с союзниками по НАТО и партнерами по всему миру в ответ на использование Россией боевого химического оружия в Великобритании — последний (случай) в ее череде продолжающихся дестабилизирующих действий в мире", — заявил сотрудник администрации.

В Вашингтоне заявили, что США готовы принять новые меры в случае ответа России на эти действия.

Также о высылке российских дипломатов заявили Франция, Польша, США, Украина, Чехия, Литва, Эстония, Дания и Латвия.

По четыре дипломата должны будут покинуть Францию и Польшу, по три — Литву и Чехию, Киев вышлет 13 сотрудников диппредставительства, Латвия — одного дипломата и сотрудника "Аэрофлота", Эстония вышлет из страны военного атташе.