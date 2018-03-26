Захватническая Армения препятствует проведению оценочных миссий на оккупированных территориях Азербайджана - министр

2018-03-26 17:42 | www.trend.az | 7

ГУБА /Trend/ - Захватническая Армения создает препятствия для проведения оценочных миссий на оккупированных территориях Азербайджана. Об этом сказал министр культуры и туризма Абульфас Гараев, во время выступления на церемонии открытия отреставрированной бани в Губе, относящейся к XIX веку.

Министр отметил, что исторические архитектурные памятники на оккупированных территориях Азербайджана разрушаются. «Потому что Армянские агрессоры разрушают эти памятники, присваивают их, меняют их даты. К большому сожалению, мы не можем ничего предпринять в связи с этим вопросом. Естественно, после восстановления территориальной целостности Азербайджана мы серьезно займемся этими делами», - отметил Гараев.

Министр добавил, что, невзирая на это, Азербайджан поднимает эти вопросы перед международной общественностью. «Мы обратились в связи с прибытием в Азербайджан оценочных миссий, однако захватническая Армения всячески препятствует осуществлению этих миссий», - сказал Гараев.