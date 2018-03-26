Президент Ильхам Алиев поздравил главу Бангладеш

2018-03-26 17:58 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Бангладеш Mд. Абдул Хамида.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Народной Республики Бангладеш – Днем независимости.

В этот знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Бангладеш мира и прогресса", - говорится в поздравлении главы государства.

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