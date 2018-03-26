Завтра в Баку будет ветрено, до 17 градусов тепла

2018-03-26 18:02 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Во вторник в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в понедельник.

В отдельных местах слабый туман. Северный ветер днем сменится порывистым юго-западным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью ожидается 6-8, днем 13-18 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 767 мм до 761 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем 55-65 процентов.

В районах преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман.