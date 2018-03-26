Москва пообещала ответить на высылку дипломатов из Европы и США

2018-03-26 18:18 | www.trend.az | 8

В МИД РФ пообещали ответ на высылку российских дипломатов из США и стран ЕС в связи с "делом Скрипаля", передает Интерфакс.

"Само собой разумеется, что указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно, и мы на него отреагируем", - говорится в заявлении российского МИД.

На Смоленской площади подчеркнули, что в России рассматривают подобный шаг не отвечает задачам и интересам установления причин и поиска виновных в инциденте, произошедшем 4 марта Солсбери.

"Провокационный жест пресловутой солидарности с Лондоном этих стран, пошедших на поводу у властей Великобритании в т.н. "деле Скрипалей" и не удосужившихся разобраться в обстоятельствах случившегося, является продолжением конфронтационной линии на эскалацию ситуации", - подчеркнули в МИД РФ.