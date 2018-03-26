МИД РФ о высылке российских дипломатов

2018-03-26 18:16 | www.oxu.az | 9

МИД России выразил решительный протест в связи с принятым рядом стран-членов ЕС и НАТО решением о высылке российских дипломатов.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщается на сайте ведомства.

«Рассматриваем данный шаг в качестве недружественного и не отвечающего задачам и интересам установления причин и поиска виновных в инциденте, произошедшем в Солсбери. Провокационный жест пресловутой солидарности с Лондоном этих стран, пошедших на поводу у властей Великобритании в т.н. «деле Скрипалей» и не удосужившихся разобраться в обстоятельствах случившегося, является продолжением конфронтационной линии на эскалацию ситуации», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что «выдвигая огульные обвинения в адрес России в отсутствие объяснений произошедшего и отказываясь от предметного взаимодействия, власти Великобритании де-факто заняли предвзятую, ангажированную и лицемерную позицию».

В МИД подчеркнули, что указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем.