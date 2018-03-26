В Губе состоялось открытие древней купольной бани после реставрации (ФОТО)

2018-03-26 18:51 | www.trend.az | 7

ГУБА /Trend Life/ - Азербайджан - страна древней истории и богатой культуры. Здесь находится большое количество древних архитектурных памятников и исторических зданий. Губа, как и столица и другие регионы нашей страны, известна своими архитектурными сооружениями, среди которых купольная баня XVIII-XIX веков ("Hündür günbəzli hamam").

Сегодня в Губе состоялось открытие отреставрированного архитектурного памятника "Hündür günbəzli hamam" , сообщает Trend Life. Реставрационные работы проведены при финансовой поддержке Фонда послов США по охране культурного наследия. Проект реставрации был утвержден Государственной службой по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры и туризма Азербайджана.

"Hündür günbəzli hamam" в соответствии с решением Кабинета министров Азербайджана включен в Список недвижимых памятников истории и культуры местного значения.

В мероприятии приняли участие министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев, посол США в Азербайджане Роберт Секута, глава Исполнительной власти Губинского района Зияддин Алиев, представители общественности района, деятели культуры и науки.

В своем выступлении Зияддин Алиев отметил важное значение мероприятия, подчеркнув, что в Азербайджане уделяется большое внимание охране исторических памятников и культурного наследия.