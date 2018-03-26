Ильхам Алиев наградил руководство Службы внешней разведки

2018-03-26 19:00 | www.oxu.az | 7

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении начальника Службы внешней разведки Орхана Седяр оглу Султанова орденом «За службу Отечеству» II степени.

Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно сообщению, Орхан Султанов награжден за плодотворную деятельность в сфере защиты национальных интересов и обеспечения национальной безопасности Азербайджана.

Как стало известно Oxu.Az, президент Ильхам Алиев также наградил орденом «За службу Отечеству» III степени заместителя главы Службы внешней разведки генерал-майора Джейхуна Вагиф оглу Шадлинского.

Другим распоряжением главы государства, ряд сотрудников Службы внешней разведки награждены орденами и медалями.