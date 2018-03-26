Рубль резко упал

2018-03-26 19:17 | www.oxu.az | 11

Российский рубль упал на фоне сообщения о высылке российских дипломатов из США, Канады, Украины и ряда стран Евросоюза.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс, рубль потерял около 30 копеек против уровней, на которых он находился до появления информации о высылке.

По мнению экспертов Интерфакс-ЦЭА, курс рубля резко снизился по отношению к доллару и евро на фоне обострения внешнеполитической ситуации после сообщений о высылке российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

А.Б.

