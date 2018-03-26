Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане целесообразно создание специальности по хлопководству

2018-03-26 19:11 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В Азербайджанском государственном аграрном университете было бы целесообразным создание специальности по хлопководству. Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в частности, сказал в заключительной речи на республиканском совещании по вопросам развития хлопководства в Барде.

Глава государства сказал, что необходимо уделять серьезное внимание кадровой подготовке.

«Как я уже отметил, за последние годы – до 2016 года, из-за того, что хлопководство переживало упадок, желающих освоить эту профессию было очень мало. Эта сфера практически не поддерживается серьезным кадровым обеспечением. Поэтому в нынешних условиях создание специальности по хлопководству в Азербайджанском государственном аграрном университете можно считать целесообразным. Это необходимо учесть, и в то же время в технических профшколах необходимо уделять особое внимание этой сфере», - подчеркнул Президент Азербайджана.

Глава государства добавил, что у хлопководства Азербайджана большое будущее. Нам нужны подготовленные специалисты, кадры, кадры, знающие современные технологии.

«В прошлом году на совещании, проведенном в Саатлинском районе, я отмечал, что ожидается открытие Мингячевирского парка легкой промышленности. В феврале этого года в этом парке были запущены первые заводы, фабрики. Это будет большой промышленный комплекс, поможет устранить безработицу в Мингячевире. На двух фабриках работает свыше 700 человек. В последующий период планируется создание новых фабрик. Сейчас идут подготовительные работы. Однако за короткое время были запущены две большие прядильные фабрики. Я это отметил, еще раз хочу сказать, что эти фабрики производят 20 тысяч тонн пряжи. До открытия фабрик в Азербайджане производилось 24 тысячи тонн пряжи. Работало шесть фабрик. Эти две фабрики практически обеспечивают их половину. Это тоже экспортоориентированная продукция. Сейчас мы превращаем хлопок в очищенный от семян хлопок, а очищенный от семян хлопок – в пряжу, и экспортируем ее, в то же время используем ее во внутреннем производстве. Появится необходимость в строительстве новых прядильных фабрик, потому что у нас вырастет производство хлопка. Нам необходимо сделать так, чтобы заготавливаемый хлопок, вырабатываемый из него очищенный хлопок перерабатывались в Азербайджане, превращались в пряжу, а потом в готовую продукцию. Дополнив эти работы добавочной стоимостью, мы создадим тысячи новых рабочих мест, и по более высокой цене сможем экспортировать конкурентоспособную продукцию. То есть, мы уже в середине этой работы. Перерабатывающая мощность прядильных фабрик - 44 тысячи тонн. Это очень хороший показатель, он должен быть увеличен. После этого параллельно необходимо планировать и производство готовой продукции. Посмотрите какую большую пользу производство хлопка приносит нашей стране. Как я уже отметил, это приносит стране валюту, новые технологии, создаются рабочие места не только в районах, где выращивается хлопок, но теперь и в Мингячевире. Потому что эти фабрики функционируют по самым передовым мировым технологиям», - сказал глава государства.

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