В Грузии автомобиль министра сбил школьника

2018-03-26 19:23 | www.apa.az | 7

Автомобиль госминистра Грузии по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили сбил 11-летнего школьника.

Как сообщает грузинское бюро АПА, происшествие зарегистрировано вблизи школы на шоссе Цхнети. Школьник был доставлен в больницу. Его жизнь вне опасности.

Как сообщается, во время происшествия Кетеван Цихелашвили находилась в автомобиле. Государственный министр уже посетила больницу и сказала, что подросток не получил серьезных травм.

По факту МВД Грузии проводит расследование.