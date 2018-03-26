Испания выдала ордер на арест Пучдемона

2018-03-26 19:21 | www.trend.az | 7

Генпрокуратура в немецком городе Шлезвиг (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн на севере страны), которая рассматривает дело Карлеса Пучдемона, получила от Испании ордер на арест политика.

Об этом сообщил корреспондент ТАСС в понедельник представитель ведомства.

"Мы получили от испанских органов ордер на его арест, у нас также есть европейский ордер", - отметил он. По словам представителя прокуратуры, сегодня суд вынесет решение о заключении Пучдемона под стражу.

Представитель ведомства отметил, что решение об экстрадиции бывшего главы каталонского правительства будет принято только после Пасхи, которая в этом году у католиков и протестантов приходится на 1 апреля. Лишь затем будет рассматриваться возможность его экстрадиции в Испанию. "Решение совершенно точно не будет принято до Пасхи", - сказал собеседник агентства.