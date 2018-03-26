Азербайджанский ансамбль "Одлар Юрду " из Красноярска отметил Новруз в Турции (ФОТО)

2018-03-26 19:29 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский народный ансамбль песни и танца «Одлар Юрду» из Красноярска побывал с гастролями в Турции в рамках международного благотворительного проекта «Дети шехидов Азербайджана и Турции – Вместе!», посвященного детям погибших военнослужащих двух стран, сообщили Trend Life в пресс-службе Региональной Азербайджанской национально-культурной автономии Красноярского края.

Организатор проекта в Турции - председатель Общества азербайджанских женщин Турции Джавахир Ахмедова, координатор проекта от России - директор ансамбля «Одлар Юрду», общественный деятель Саадет Гараева, куратор от Азербайджана – председатель Союза журналистов азербайджанской диаспоры Фуад Гусейнзаде.

Дети прибыли из Баку в Анкару и совместно с коллективом «Одлар Юрду» посетили памятник жертвам геноцида азербайджанцев в Ходжалы, возложив к нему венки и цветы. Далее они совершили экскурсии по городу, продемонстрировав жителям несколько творческих номеров. В городе Амасья коллектив «Одлар Юрду» принял участие в праздновании Международного дня Новруза. На открытии мероприятия в Университета Амасии Саадет Гараева поблагодарила руководство вуза за приглашение и отметила, что Амасия имеет историческое значение для азербайджанцев, так как эта земля раскрыла свои объятия для наших соотечественников и стала для них родиной.

Совместно с турецким ансамблем «Хойтад» под управлением Исмаила Йолчу при Университете Амасии ансамбль «Одлар Юрду» дал концерт, представив азербайджанские фольклорные номера.