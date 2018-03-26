В России азербайджанцев приговорили к 19 годам

2018-03-26 20:33 | www.oxu.az | 7

Двух уроженцев Азербайджана, обстрелявших рязанских сотрудников ДПС, приговорили к 19 годам лишения свободы на двоих.

Такое решение областного суда огласили 26 марта, сообщает Oxu.Az со ссылкой на «Рязанские новости».

Согласно информации издания, одного из молодых людей признали виновным в посягательстве на жизнь двух сотрудников правоохранительных органов, в применении насилия в отношении представителя власти и в незаконном хранении оружия (статья 317, часть 2 статьи 318, часть 1 статьи 222 Уголовного кодекса). Ему назначили 16 лет строгого режима.

Второй получил три года колонии общего режима за угрозу применения насилия в отношении сотрудников ДПС (часть 1 статьи 318).

Согласно материалам уголовного дела, в ноябре 2016 года первый подсудимый порезал лицо сотруднику полиции и скрылся. Вскоре в Михайловском районе экипаж ДПС остановил для проверки Opel, в котором оказались разыскиваемый и его товарищ.

Пытаясь скрыться, они выстрелили в сотрудников из незаконно приобретенного обреза и травматического пистолета. Никто не пострадал, стрелков задержали.Приговор не вступил в законную силу. Сторона защиты намерена обжаловать его в областном суде и, если понадобится, в Верховном.

Об этом местному изданию сообщил адвокат основного фигуранта Кирилл Москвин. По его мнению, достаточных доказательств обвинения в ходе предварительного и судебного следствия получено не было и, напротив, в материалах дела есть доказательства непричастности подсудимых к инкриминируемым деяниям.

«Однако позиция защиты, подтверждающая невиновность, не была принята судом во внимание. Суд счел недоказанным факт приобретения обреза, но признал виновным в хранении — парадокс. Решение судьи Коломенского нас не устраивает, мы намерены обжаловать, будем бороться», — заявил адвокат.

А.Б.

