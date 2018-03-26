Президент Ильхам Алиев: Применение сменной посевной системы даст серьезный импульс и развитию зерноводства (версия 2)

2018-03-26 20:29 | www.trend.az | 9

БАКУ /Trend/ - Применение сменной посевной системы даст серьезный импульс и развитию зерноводства в Азербайджане.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в частности, сказал в заключительной речи на республиканском совещании по вопросам развития хлопководства в Барде.

Глава государства отметил, что существуют некоторые проблемы в связи с урожайностью и эти проблемы должны быть решены. «Об этих проблемах была предоставлена информация в сегодняшних выступлениях. Мы должны сделать так, чтобы все эти недостатки, недочеты были серьезно проанализированы и, мы это делаем. В будущем этих ошибок не должно быть допущено, и впредь развитие хлопководства в Азербайджане должно достигаться за счет повышения урожайности. Должен быть изучен и применен положительный опыт. Отрицательный опыт тоже должен быть серьезно проанализирован, и должны быть предприняты серьезные меры для недопущения ошибок в будущем. В прошлом году средняя урожайность составила 15,2 центнера. Конечно, это не устраивает нас. Это очень низкий показатель. Несмотря на то, как я отметил, за короткий период – два года, мы в шесть раз сумели увеличить поставки хлопка и сегодня сдали более двухсот тысяч тонн хлопка, урожайность, конечно же, никак не может нас удовлетворить. Если бы мы смогли обеспечить среднюю урожайность на уровне 20 центнеров, то смогли бы собрать в прошлом году 270 тысяч тонн хлопка.

В списке, который у меня, есть названия районов, отличившихся как высокой, так и низкой урожайностью. Хотел бы представить некоторую информацию. На первом месте, по урожайности, Тертерский район – 27 центнеров, очень хороший показатель. На втором месте Бардинский район – 26,3 центнера. На третьем месте Билясувар - 21,8 центнера, на четвертом – Агджабеди - 21,5 центнера, на пятом месте Агдамский район – 20,6 центнера, после него Джалилабадский район – 20 центнеров. Во всех остальных районах урожайность была меньше 20 центнеров – 18, 15, 13 центнеров. Однако есть районы, в которых урожайность составила меньше 10 центнеров. Я бы хотел назвать эти районы, чтобы они и сделали вывод, и в будущем строили свою работу более правильно. Таким образом, на первом месте с конца Нефтчалинский район – 8,2 центнера. Второй с конца Гаджигабул – 8,3 центнера, Самух – 8,8 центнера, Уджар – 9,3 центнера, Имишли – 9,7 центнера. Я назвал районы, в которых урожайность меньше десяти центнеров. Однако это, конечно же, никак не может устраивать нас. Поэтому еще раз хочу сказать, что в следующем периоде должно уделяться серьезное внимание только урожайности, и мы должны устранить все недочеты. Считаю, что это возможно, просто нужно построить работу правильно. Должен отметить и то, что мы серьезно занимаемся хлопководством всего лишь третий год», - сказал Президент Азербайджана.

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