Эрдоган выразил Путину соболезнования

2018-03-26 20:44 | www.apa.az | 7

Президент Турции Тайип Эрдоган выразил своему российскому коллеге Владимиру Путину соболезнования в связи с многочисленными жертвами при пожаре в торговом центре в Кемерово.

Как передает АПА, об этом сообщает агентство Anadolu.

Премьер Турции Бинали Йылдырым также выразил соболезнования российскому коллеге Дмитрию Медведеву в связи с гибелью десятков человек в результате пожара в Кемерово. Ранее соболезнования родственникам погибших и всему российскому народу в связи с трагедией в Кемерово выразил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.