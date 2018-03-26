Президент Ильхам Алиев: 2018 год станет для Азербайджана годом развития (версия 2)

2018-03-26 20:48 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Прошлый год для Азербайджана стал годом стабилизации в экономической сфере, этот год является годом развития.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в частности, сказал в заключительной речи на республиканском совещании по вопросам развития хлопководства в Барде.

«Как и в прошлом году, в этом году все соответствующие структуры, центральные, местные органы исполнительной власти, вендор-компании, фермеры, трудящиеся должны действовать как одна команда. В течение сезона существующие, то есть, возникающие проблемы, сразу же должны найти свое решение, и мы должны сделать так, чтобы мы завершили этот сезон с максимальной эффективностью.

Я озвучил цифры, связанные с трудовыми ресурсами. Около двух сотен тысяч человек вовлечены в эти работы. Местные органы исполнительной власти должны работать, информировать для определения и привлечения к этим работам трудовых ресурсов. То есть, для того, чтобы каждый день зарабатывать деньги, хлопководство является очень благоприятной отраслью, и в районах должен проводиться серьёзный анализ трудовых ресурсов. Потому что в результате увеличения экономической активности в Азербайджане в последние годы созданы десятки тысяч новых рабочих мест, в том числе и в частном секторе. Потому что сейчас государство оказывает очень большую поддержку частному сектору», - сказал Президент Азербайджана.

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