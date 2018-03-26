Захарова: “Россия примет меры по каждой стране, высылающей российских дипломатов”

2018-03-26 21:19 | www.apa.az | 8

Москва примет меры по каждой стране, высылающей российских дипломатов, а также ответит на закрытие Вашингтоном генконсульства РФ в Сиэтле.

Как передает АПА, об этом заявила в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Всему тому, что мы сегодня видели, безусловно, будет ответ. По каждой стране будут соответствующие меры приняты, - сказала Захарова. - И по высылке дипломатов, и по закрытию генерального консульства России в Сиэтле". По словам Захаровой, за провокацией в Солсбери стоят США и Великобритания, число высылаемых дипломатов не оставляет в этом сомнений.

Она также добавила, что Россия была готова к таким действиям союзников Великобритании. "Естественно, мы понимали после саммита ЕС о чем идет речь. Естественно, мы к этому готовились", - отметила дипломат.