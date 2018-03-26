Террористы перекрыли доступ Кабула к электроэнергии из Таджикистана

2018-03-26 21:13 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Афганистан лишился доступа к электроэнергии, поступающей из Таджикистана, после того как на севере страны боевики радикального движения «Талибан» подорвали опору линии электропередачи (ЛЭП).

Инцидент произошел вечером 25 марта, и повлек за собой частичный сбой электропередачи в столице Афганистана Кабуле.

Боевики и ранее подрывали опоры ЛЭП в Афганистане. Так, в конце января 2016 года талибы подорвали ЛЭП в провинции Баглан, из-за чего была нарушена подача электроэнергии из Узбекистана. В начале февраля того же года они подорвали опоры ЛЭП в провинции Кундуз.