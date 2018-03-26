Последний шанс Мамедъярова

2018-03-26 21:23 | www.oxu.az | 7

В предпоследнем 13-м туре турнира претендентов в Берлине азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров нанес поражение россиянину Александру Грищуку.

Как сообщает Oxu.Az, теперь у Шахрияра Мамедъярова 7,5 очка.

Столько же у россиянина Сергея Карякина, сыгравшего сегодня вничью с американцем Уэсли Со.

Бесспорным лидером турнира лидером является представитель США Фабиано Каруана, обыгравший полностью провалившего турнир Левона Ароняна.

Поединок между Дин Лижэнем и Владимиром Крамником еще продолжается.

А.Б.

