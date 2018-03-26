Эрдоган соболезнует Путину

2018-03-26 21:29 | www.oxu.az | 7

Президент Турции Тайип Эрдоган выразил своему российскому коллеге Владимиру Путину соболезнования в связи с многочисленными жертвами при пожаре в торговом центре в Кемерово.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Анадолу.

Премьер Турции Бинали Йылдырым также выразил соболезнования российскому коллеге Дмитрию Медведеву в связи с гибелью десятков человек в результате пожара в Кемерово.

Ранее соболезнования родственникам погибших и всему российскому народу в связи с трагедией в Кемерово выразил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

А.Б.

