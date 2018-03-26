Захарова: Россия ответит каждому

2018-03-26 21:43 | www.oxu.az | 8

Москва примет ответные меры в отношении всех стран, решивших выслать российских дипломатов.

Как передает Oxu.Az, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«По всему тому, что мы сегодня видели, безусловно, будет ответ. По каждой стране будут соответствующие меры приняты: и по высылке дипломатов, и по закрытию генерального консульства России в США, в частности, в Сиэтле», — сказала она.

По мнению представителя МИД, происходящее — «абсолютно тотальная и уже никем не скрываемая настоящая русофобская кампания». Захарова добавила, что Москва была готова к такому решению, а действия стран Запада — «пресловутая еэсовская солидарность».

А.Б.

