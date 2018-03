Американский «Патриот» промазал и разбомбил жилой район

2018-03-26 21:59 | www.oxu.az | 7

Две противоракеты MIM-104C комплекса Patriot PAC-2 SAM, производимого под руководством американской компании Raytheon и находящегося в распоряжении Саудовской Аравии, отказали.

Как передает Oxu.Az со ссылкой Лента.ру, после запуска одна из них взорвалась в воздухе, другая упала на жилой район Эр-Рияда. Видео очевидцев публикует The Aviationist.

В ночь на 26 марта 2018-го система противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватила семь запущенных из Йемена ракет. В результате ударов погиб один человек, еще несколько ранены. Погибший — гражданин Египта, на чей дом упали обломки одной из ракет.

#BREAKING - First footage of #Saudi Arabian patriot missile failure and hitting capital city of Riyadh after failed attempt at intercepting a #Yemeni ballistic missile.