Ким Чен Ына заподозрили в тайном визите в Китай – ВИДЕО

Высокопоставленная северокорейская делегация или лидер КНДР Ким Чен Ын могли тайно приехать с визитом в Китай.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Business Insider.

По информации издания, на северо-востоке Китая был замечен таинственный поезд, следовавший из Северной Кореи в Пекин. Из-за него произошли массовые сбои в расписании железнодорожного движения на китайской территории.

Считается, что это тот же самый бронированный состав, на котором отец нынешнего лидера КНДР Ким Чем Ир совершал поездку в Пекин.

Издание также отмечает, что прибытие поезда в китайскую столицу совпало с усилением безопасности в районе вокзала в Пекине и появлением кортежа из лимузина и сотрудников полиции на мотоциклах. Видео с ним появилось в Twitter.

Как отмечается, бронепоезд и маршрут уже были испробованы ранее, поэтому именно такой способ нынешний лидер КНДР мог бы выбрать для своей поездки. В случае если информация окажется правдой, это будет первая поездка Ким Чен Ына за пределы Северной Кореи на высшем посту.

Также он может впервые лично встретиться с главой другого государства.

Информацию о внезапном визите подтвердили Bloomberg три источника. Пока о деталях поездки лидера КНДР, как долго он пробудет в Китае, а также с кем встретится, не сообщается. Агентство добавляет, что поезд, вероятно, въехал на территорию страны через приграничный город Даньдун.

Business Insider указывает, что подобный визит выгоден как северокорейской, так и китайской стороне, особенно на фоне решения президента США Дональда Трампа провести встречу с лидером КНДР.

О том, что он согласен на нее, стало известно 9 марта. Переговоры должны состояться до конца мая этого года.

Breaking: North Korean armored train spotted at Beijing, China. Kim Jong Un probably on board. pic.twitter.com/p0Lij0Q1Wo