Власти США закрыли генконсульство России в Сиэтле

2018-03-26 22:44 | www.oxu.az | 7

Генконсульство России в Сиэтле прекратило с понедельника прием граждан.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте генконсульства, передает ТАСС.

«В связи с решением американских властей закрыть генеральное консульство РФ в Сиэтле прием граждан по паспортным, визовым вопросам, а также по вопросам гражданства и нотариата с 26 марта прекращается», - указывается в сообщении.

Ранее в понедельник генеральный консул РФ в Сиэтле Халит Айсин сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС, что генконсульство по требованию американских властей прекратит деятельность к 17:00 местного времени 30 марта.

А.Б.

