Турция не будет предпринимать меры в отношении России по "делу Скрипаля"

2018-03-26 22:42 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Турция не намерена предпринимать какие-либо меры в отношении России в связи с "делом Скрипаля". Об этом, как передают турецкие СМИ, заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

"Кризис касается отношений России и Великобритании. Они должны решить этот вопрос между собой", - сказал вице-премьер.

Ранее было объявлено, что 16 стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Албания и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Наибольшее количество дипломатических сотрудников РФ высылают США — 60 человек.