Турция поддержала Россию

2018-03-26 22:56 | www.oxu.az | 7

Анкара не намерена предпринимать никаких мер по отношению к России в связи с «делом Скрипаля».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

«Кризис с бывшим агентом касается отношений РФ и Великобритании. Они должны решить этот вопрос между собой. Турция не собирается принимать никаких решений по отношению к РФ в этой связи. У нас хорошие отношения с Россией», — сказал Боздаг журналистам.

Ранее в понедельник было объявлено, что 16 стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Албания и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Наибольшее количество дипломатических сотрудников РФ высылают США — 60 человек.

А.Б.

