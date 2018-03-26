Трамп призвал мировых лидеров выдворить дипломатов из РФ

2018-03-26 23:05 | www.oxu.az | 7

Президент США Дональд Трамп говорил со многими иностранными лидерами и призывал их присоединиться к США в выдворении российских дипломатов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в понедельник журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах.

«Это было скоординированное действие. Президент обсуждал это со многими иностранными лидерами, нашими европейскими союзниками, и призывал их присоединиться к США в объявлении (о выдворении дипломатов – ред.)», — сказал он.

А.Б.

