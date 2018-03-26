Эрдоган: “Турция надеется на преодоление полосы напряженности в отношениях с ЕС”

2018-03-26 23:19 | www.apa.az | 7

Турция надеется на преодоление полосы напряженности в отношениях с Европейским союзом.

Как сообщает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган на пресс-конференции в болгарской Варне по окончании встречи с лидерами ЕС – Дональдом Туском, Жан-Клодом Юнкером и Бойко Борисовым.

"Мы надеемся, что мы оставили этот сложный период с ЕС и лидерами ЕС позади. Мы обсудили шаги, которые необходимо предпринять для улучшения отношения с блоком", - сказал он. Эрдоган также отметил, что Турция ожидает следующего транша помощи от Евросоюза, поскольку пока Анкара получила только €1,8 млрд из обещанных ЕС €3 млрд для контроля миграции.

"В Турции находятся уже почти 4 млн беженцев из Сирии. Мы ожидаем следующий транш европейской помощи. Пока мы получили только €1,8 млрд из обещанных €3 млрд. Эти деньги помогут нам улучшить жизнь этих беженцев", - сказал он.

Он также призвал ЕС активизировать работу по предоставлению Анкаре безвизового режима, "пока граждане Турции не потеряли веру в ЕС". Эрдоган также отмел критику со стороны Евросоюза антитеррористических законов Турции и ее операции против курдов в сирийском Африне, заявив, что борьба с терроризмом остается "главным приоритетом Турции и соответствует общим интересам Турции и ЕС".