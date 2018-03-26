Обвинение: За провокацией в Солсбери стоят мощные силы Запада

2018-03-26 23:27 | www.oxu.az | 8

За провокацией в Солсбери — отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери — стоят мощные силы в США и Великобритании.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В понедельник ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Албания, Украина и Норвегия приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Великобритания ранее выслала 23 российских дипломатов.

«Если бы не эти цифры (по высылке дипломатов — ред.) сегодня, можно было бы гадать, откуда весь этот страшный, адский перформанс, который устроил Лондон, и кто является бенефициаром всей этой ситуации», — заявила Захарова в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«На сегодняшний момент, после того, как были опубликованы эти цифры, не остается никаких сомнений в том, что за провокацией, которая была устроена на территории Великобритании, стоят сильные, мощные силы, которые находятся в США и в Великобритании», — добавила она. Мотивом, по ее словам, является продолжение «абсолютного наступления» на Россию в информационном, пропагандистском, политическом и других направлениях.

А.Б.

