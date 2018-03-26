В азербайджанской школе в Париже отметили Новруз

2018-03-26 23:39 | www.apa.az | 7
В азербайджанской школе, функционирующей в Париже, в исполнении учащихся состоялось торжество, посвященное празднику Новруз.
Как сообщает АПА, на празднике, прошедшем в Азербайджанском культурном центре, организованном со стороны Дома Азербайджана в Париже при поддержке посольства Азербайджана во Франции азербайджанские дети исполнили праздничные песни, сыграли сцены отражающие традиции праздника Новруз.
В ходе мероприятия французским гостям была предоставлена информация об атрибутах праздника Новруз, было продемонстрировано оформление щякярбуры и приготовление других национальных сладостей.