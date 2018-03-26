В Варне стартовал саммит Турция-ЕС

2018-03-26 23:39 | www.oxu.az | 7

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился за рабочим ужином с председателем Европейского совета Дональдом Туском, главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Анадолу, встреча проходит за закрытыми дверями во дворце «Евсиноград» в болгарском городе Варна.

Официальная Анкара ожидает от Евросоюза конкретных шагов по восстановлению атмосферы доверия, в частности, обновления соглашения по Таможенному союзу Турция-ЕС, упрощения визового режима для турецких граждан, ускорения процесса выделения финансовой помощи для сирийских беженцев в Турции, более весомого вклада в борьбу с терроризмом.

А.Б.

