Туск выразил обеспокоенность ЕС действиями Турции в сирийском Африне

2018-03-26 23:37 | www.trend.az | 7

Глава Евросовета Дональд Туск выразил обеспокоенность Евросоюза (ЕС) операцией Турции на севере Сирии, в частности, в Африне, а также действиями Анкары в Восточном Средиземноморье, при этом выразил заинтересованность ЕС в сотрудничестве с Турцией в вопросе выявления иностранных боевиков, передает РИА Новости.

В понедельник в Варне проходит саммит ЕС-Турция, участие в нем принимают президент Турции Тайип Эрдоган, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и председатель Евросовета Дональд Туск.

"Мы выражаем обеспокоенность действиями Турции в северной Сирии, особенно в Африне, и призываем принять меры для защиты мирного населения", — заявил Туск, выступая на пресс-конференции по итогам саммита. При этом Туск выразил заинтересованность Евросоюза в развитии сотрудничества с Турцией в вопросах выявления иностранных террористов.