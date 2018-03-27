Шахрияр Мамедъяров одержал третью победу на турнире претендентов

2018-03-27 00:13 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Состоялся 13-й тур проходящего в Берлине турнира претендентов на шахматную корону.

Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров встретился с представителем России Александром Грищуком. Игра завершилась в пользу Мамедъярова. Это третья победа Мамедъярова в рамках турнира.

После 13-ти туров в активе Мамедъярова 7,5 очков, он одержал три победы, девять раз сыграл вничью и потерпел одно поражение.

В понедельник в рамках 14-го тура азербайджанский гроссмейстер встретится с представителем России Владимиром Крамником.