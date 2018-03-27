Исландское правительство отказалось ехать на чемпионат мира в Россию

2018-03-27 00:19 | www.oxu.az | 6

Правительство Исландии отказалось ехать на чемпионат мира по футболу 2018 года.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на «Лента.ру», об этом сообщается на сайте руководства страны.

«Все ближайшие союзники и партнеры Исландии приняли меры против России после атаки в Солсбери. Среди них — временное приостановление всех диалогов с российскими властями. В связи с этим исландские лидеры решили не ехать на чемпионат мира в Россию этим летом», — говорится в заявлении.

Такое решение было принято в свете дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. Они были найдены в бессознательном состоянии в сквере в британском Солсбери 4 марта. Как выяснилось, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Россию, Москва отвергает все обвинения.