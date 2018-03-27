BMW X5 отсек палец владельцу - ВИДЕО

2018-03-27 00:36 | www.oxu.az | 9

Для некоторых людей покупка BMW X5 стоимостью 70 000 долларов может стать воплощением мечты.

Однако для одного из них мечта обернулась кошмаром, передает Oxu.Az со ссылкой на NY Post.

Жителю Лонг-Айленда, американского штата Нью-Йорк Годвину Боатенгу отрезало большой палец, когда датчик SCAD BMW X5, включив электрический двигатель, закрыл водительскую дверь и прищемил его руку.

Мужчина обратился к врачам, но ему сообщили, что ампутированный палец невозможно пришить.

В своем федеральном иске Боатенг заявил, что собирался встретиться с другом за обедом 6 июля 2016 года.

Когда случилась трагедия, он стоял у своего автомобиля. При этом мужчина правой рукой опирался на водительскую дверь.

Когда дверь приоткрылась примерно на фут, датчик SCAD активизировал мотор и жестко захлопнул дверь, при этом перерезав сухожилия, мускулатуру и косточки пальца правой руки владельца автомобиля.

В иске также утверждается, что компания BMW знала о том, что датчики автомобиля имеют неисправности, но не предупредила клиентов.

Боатенг сообщил, что перенес уже 2 операции, но отек на его руке не проходит и он испытывает сильные боли.

По его словам, иногда ему даже кажется, что как будто ему в руку втыкают ножи.

Он также испытвает большие неудобства, пытаясь застегнуть пуговицы или завязать шнурки на обуви.

Мужчина подал иск на компанию BMW за физический и моральный ущерб.

Однако адвокаты концерна отказываются комментировать данную ситуацию.

А.Б.

