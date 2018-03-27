Суд ФРГ: Пучдемон останется под стражей

2018-03-27 00:57 | www.oxu.az | 7

Суд в немецком городе Ноймюнстер (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) продлил срок содержания под стражей бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Евроньюс, он был задержан 25 марта на севере Германии на пути из Финляндии в Бельгию, где проживал с октября прошлого года.

Теперь органы правосудия будут изучать вопрос экстрадиции Пучдемона в Испанию. Ранее стало известно, что генпрокуратура в Шлезвиге получила от Испании ордер на арест политика. Решение, как предполагается, будет принято после 1 апреля.

В Испании Пучдемону инкриминируется подстрекательство к мятежу после попыток добиться независимости Каталонии.

А.Б.

