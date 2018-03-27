Генсек ЮНВТО: У Казахстана - безграничные возможности для приключенческого туризма

2018-03-27 01:20 | www.trend.az | 7

В Астану с официальным визитом прибыл новый генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) Зураб Пололикашвили, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АО «НК «Kazakh Tourism».

С 1 января 2018 года Пололикашвили сменил на этом посту иорданца Талеба Рифаи, ранее избранного руководителем ЮНВТО в 2009 году на Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации в Астане.

По прогнозам Всемирной туристской организации в ближайшем десятилетии наибольший рост будет продолжаться в так называемом «эмпирическом» туризме, который охватывает эко- и этнотуризм, а также исторический, культурный, сельский и социальный виды туризма.

Тренды XXI века показывают, что современный турист покупке очередного смартфона, нового авто или дорогостоящего особняка, предпочитает совершение путешествия в новое направление, которое даст ему новые впечатления, опыт и эмоции.

Приключения вместо «теплых» прогулок - активный отдых с элементами экстрима - еще один популярный тренд в современном туризме. В этом направлении, по мнению генерального секретаря ЮНВТО, Казахстан имеет безграничные возможности и накопленный потенциал.

По словам Зураба Пололикашвили за последнее время Казахстан проделал большую работу по созданию условий для развития туризма в стране: «Сегодня мы видим, что страна ставит отрасль туризма во главе угла. Только за прошедший год Правительством создан отдельный уполномоченный орган по туризму, учрежден национальный туристской офис в лице нацкомпании «Kazakh Tourism». Успешно проведена международная выставка «Астана ЭКСПО-2017», в рамках которой реализована совместная инициатива Астана ЭКСПО-2017 и ЮНВТО при поддержке Министерства культуры и спорта - всемирная конференция «Туризм и энергия будущего: сокращение выбросов CO2».

Во время визита проведены официальные встречи с Премьер-Министром Республики Казахстан Бакытжаном Сагинтаевым, а также министром культуры и спорта РК Арыстанбеком Мухамедиулы и председателем правления АО «НК «Kazakh Tourism»

Рашидом Кузембаевым.

«Это первый официальный визит нового генерального секретаря ЮНВТО, что демонстрирует высокий уровень взаимодействия ЮНВТО и Казахстана» - отметил министр культуры и спорта РК А. Мухамедиулы.