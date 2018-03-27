Задержан хакер, похитивший миллиард долларов

2018-03-27 02:37 | www.oxu.az | 6

Полиция Испании в сотрудничестве с правоохранительными органами других стран задержала украинского хакера, подозреваемого в причастности к кибератакам против банков по всему миру.

Как передает Oxu.Az со сылкой на ТАСС об этом сообщил глава МВД Испании Хуан Игнасио Соидо. Операция была проведена еще 6 марта, но известно о ней стало только сейчас.

По его словам, общий ущерб, нанесенный преступной группировкой, лидером которой считают задержанного в Аликанте мужчину, составляет около 1 млрд долларов. Также министр заявил, что кибепреступникам удалось получить доступ практически ко всем российским банкам - речь идет о 300-400 финансовых учреждениях.

Из 50 банков России хакерам удалось похитить деньги, но их атаки затронули и организации из других стран, включая Белоруссию, Азербайджан, Казахстан, Украину, Тайвань и Испанию.

«Это одна из самых важных операций национальной полиции в области борьбы с киберпреступностью по числу украденных денег, более миллиарда долларов.

Расследование велось в течение трех лет, этот человек стоит за организацией сотен хакерских атак по всему миру, опустошал банкоматы, опустошал счета. Хакерские атаки совершались почти на все российские банки», - приводит заявление Соидо РИА Новости.

Как уточняет BBC, задержанного называют мозговым центром группировки, ранее носившей название Carbanak, а затем сменившей его на Cobalt. Также в нее входили еще трое граждан России и Украины.

Между собой злоумышленники общались через интернет-форумы, а для атак на банки использовали вредоносное ПО, которое распространялось при помощи фишинговых атак.

В случае внедрения это ПО позволяло хакерам подключаться к банкоматам и информационным системам банков и снимать наличные либо менять счета отправки переводов. После атак деньги переводились в криптовалюту.

Согласно сообщению МВД, задержанный приехал в Испанию в 2014 году с Украины, а до этого отбывал наказание в России. В ходе обыска в его доме была изъята компьютерная техника, украшения на полмиллиона евро, а также некие документы.

Кроме того, суд наложил арест на два транспортных средства хакера. Наконец, на счетах задержанного было обнаружено 15 тыс. биткоинов.

Операция по задержанию хакера была проведена при участии ФБР и Европола, а также правоохранительных органов других государств, включая Тайвань и Белоруссию.

А.Б.

