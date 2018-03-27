Джонсон призвал Россию «измениться» ради дружбы с Западом

2018-03-27 03:00 | www.oxu.az | 7

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что западные страны хотели бы дружить с Россией и с российским народом, но мяч сейчас на стороне российского правительства.

Об этом сообщает Oxu.Az, со ссылкой на РИА Новости.

«Страны мира в количествах, которые (президент РФ Владимир) Путин не мог себе и представить, вместе сказали: с нас довольно. Мы бы хотели дружить с Россией и российским народом, но сейчас российское правительство должно измениться, и оно должно сделать это сейчас.

И я горжусь тем, что Великобритания находится во главе (направленных на это усилий — ред.)», — сказал Джонсон, завершая многочасовые дебаты в палате общин парламента по ситуации, связанной с Россией.

А.Б.

