Бразильский суд отклонил апелляцию защиты экс-президента на приговор - СМИ

2018-03-27 03:24 | www.trend.az | 7

Суд в Бразилии в понедельник отклонил апелляцию на решение о приговоре экс-президента Луиса Инасиу Лулы да Силва к длительному сроку за коррупцию, которое ранее подала защита бывшего главы страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Ambito.com.

"Суд второй инстанции, который приговорил экс-президента… Лулу да Силва к 12 годам тюрьмы за коррупцию, отклонил сегодня представленную защитой апелляцию и оставил его в одном шаге от тюрьмы", — пишет портал.

Тем не менее, как отмечает портал, экс-президент не может быть заключен в тюрьму по меньшей мере до 4 апреля, когда Верховный суд рассмотрит ходатайство защиты о правомерности его содержания под стражей.

Ранее в феврале защита бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Сильва подала апелляцию на решение суда, приговорившего его к длительному сроку за коррупцию.