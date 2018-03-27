Вблизи Командорских островов зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8

2018-03-27 04:24 | www.trend.az | 6

Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали сейсмологи в акватории Тихого океана вблизи Командорских островов, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Сейсмическое событие было зарегистрировано во вторник утром по местному времени. Эпицентр землетрясения находился на глубине 53,3 километра в 225 километрах юго-восточнее села Никольское Алеутского района Камчатского края", - сказал представитель службы.

Он добавил, что энергетический класс землетрясения составил 11,0.