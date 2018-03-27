Путин прибыл в Кемерово - ОБНОВЛЕНО-1

2018-03-27 06:36 | www.apa.az | 7
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Кемерово, где в воскресенье произошел крупный пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня".
Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, глава государства посетит место трагедии, а также заслушает доклады от представителей экстренных служб и руководства региона.
По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, более 60 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре. Опознаны тела 25 погибших.
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03:34
Президент России Владимир Путин пока не прилетел в Кемерово.
Как передает АПА, об этом РБК заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Пока нет", - ответил Песков на вопрос о том, прибыл ли Путин в Кемерово.
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01:44
Президент России Владимир Путин прибыл в Кемерово.
Как передает АПА, об этом сообщает “Gazeta.ru”.
Напомним, что в результате крупного пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибли более 60 человек.