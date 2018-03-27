Президент Ильхам Алиев: Хлопководство в Азербайджане имеет большое будущее

2018-03-27 06:54 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Хлопководство в Азербайджане имеет большое будущее. Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в частности, сказал в понедельник в заключительной речи на республиканском совещании по вопросам развития хлопководства в Барде.

"Как я отметил во вступительном слове, в результате комплексных мер нам в короткий срок удалось добиться стремительного развития хлопководства в Азербайджане. Сейчас основная задача заключается в том, чтобы сохранить эту позитивную динамику, нарастить ее и предпринять дополнительные шаги, связанные с дальнейшим развитием хлопководства. В нынешнем году хлопок будет посеян в 22 районах, и надеюсь, что урожайность во всех этих районах будет более высокой.

В сегодняшних выступлениях главы исполнительной власти районов, добившихся высокой урожайности, фермеры проинформировали о проделанной работе. Их слова и проделанная ими работа показывают, что добиться высокой урожайности можно. Если в каком-то хозяйстве собирают 55, 50, 40, 35 центнеров урожая с гектара, значит это возможно. Мы должны постараться, чтобы урожайность в районах повысилась", - сказал Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в связи с урожайностью есть некоторые проблемы, которые должны быть устранены. "Об этих проблемах говорилось и в сегодняшних выступлениях. Мы должны сделать так, чтобы все эти просчеты, недостатки были серьезно проанализированы, и мы делаем это. В будущем эти ошибки не должны допускаться, и отныне развитие хлопководства в Азербайджане должно обеспечиваться только за счет повышения урожайности. Необходимо изучать и широко применять положительный опыт. Негативный опыт также следует серьезно анализировать, должны быть приняты серьезные меры с тем, чтобы в будущем не допускать ошибок. В прошлом году средняя урожайность составила 15,2 центнера. Конечно, это не может нас устроить. Это очень низкий показатель. Несмотря на то, что, как я уже отметил, в короткий срок – за 2 года нам удалось увеличить заготовку хлопка в 6 раз, и сегодня мы сдали более 200 тысяч тонн хлопка, урожайность, конечно, никак не может нас устроить. Если бы нам удалось обеспечить среднюю урожайность на уровне 20 центнеров, то в прошлом году мы смогли бы собрать 270 тысяч тонн хлопка.

В имеющейся у меня таблице отмечены названия районов, отличающихся как высокой, так и низкой урожайностью. Хотел бы представить некоторые данные. На первом месте по урожайности находится Тертерский район – 27 центнеров, очень хороший показатель. На втором месте - Бардинский район – 26,3 центнера. На третьем месте – Билясуварский – 21,8 центнера, на четвертом месте - Агджабединский – 21,5 центнера, на пятом месте - Агдамский район – 20,6 центнера, на последующем месте - Джалилабадский район – 20 центнеров. Во всех остальных районах урожайность была ниже 20 центнеров – примерно 18, 15, 13 центнеров. Но есть районы, где урожайность была ниже 10 центнеров. Хочу назвать и эти районы, чтобы они сделали вывод и в дальнейшем правильно строили свою работу. Таким образом, на первом месте снизу находится Нефтчалинский район – 8,2 центнера, вторым снизу идет Гаджигабул – 8,3, Самух – 8,8, Уджар – 9,3, Имишли – 9,7 центнера. Я назвал районы, где урожайность была ниже десяти центнеров. В остальных районах она выше 10 центнеров. Но и это, конечно, никак не может нас устроить. Поэтому, еще раз хочу сказать: в предстоящий период необходимо уделить серьезное внимание только урожайности, мы должны решить все нерешенные вопросы. Считаю, что это возможно, просто надо правильно построить работу. Должен также отметить, что мы серьезно занимаемся хлопководством всего лишь третий год. Конечно, в настоящее время существует проблемы с отбором земель, принятием агротехнических мер, орошением, удобрениями, пестицидами, их качеством. Поэтому необходимо провести очень правильный анализ с тем, чтобы в дальнейшем не допускать этих ошибок", - сказал Президент Азербайджана.

По словам Президента Ильхама Алиева, Азербайджан должен применять систему поочередного посева. "Это одновременно придаст серьезный импульс развитию зерноводства. Мы должны повысить мощность перерабатывающих предприятий. В настоящее время строятся новые хлопкоочистительные заводы. Это очень позитивный факт. Уверен, что в дальнейшем заготовка хлопка еще более возрастет, нам понадобятся новые перерабатывающие предприятия. Вместе с тем, абсолютное большинство действующих сегодня хлопкоочистительных заводов – это предприятия, оставшиеся с советских времен. Они уже устарели. Правда, они функционируют, но работают не с надлежащей рентабельностью. Поэтому мы должны постепенно обновлять перерабатывающую промышленность. Строительство новых хлопкоочистительных заводов одновременно окажет позитивное влияние и на качество, урожайность.

Здесь уже было отмечено, еще раз хочу сказать, что фермерам должны выдаваться качественные удобрения. В минувшем сезоне были некоторые проблемы, связанные с качеством удобрений. Государство, можно сказать, взяло на себя эту большую сферу. 70 процентов стоимости удобрений государство берет на себя. Но необходимо завозить высококачественные удобрения, и соответствующие структуры в этом году должны серьезно контролировать данный вопрос", - добавил глава государства.

Президент Азербайджана также сказал, что в некоторых выступлениях прозвучали мысли, связанные с техникой. "Конечно, мы не смогли полностью обеспечить себя техникой. У этого есть естественные причины. Мы всего два года приобретаем технику. Причем, всем нам хорошо известно, что в последние два года ведется очень серьезная работа, связанная с расходами нашего государственного бюджета. То есть мы сократили ненужные расходы. Для сохранения наших бюджетных доходов в стабильном состоянии мы, конечно, ко всем расходам подходим с особым вниманием. Несмотря на то, что в последние два года цены на нефть находились на очень низком уровне, и они и в этом году еще не полностью восстановлены, на сельскохозяйственную технику были выделены очень крупные средства. Если взглянуть на бюджетные расходы, то можно увидеть, что на приобретение этой техники действительно были выделены крупные средства. За последние два года на сельскохозяйственную технику было выделено более 300 миллионов манатов. Значительная ее часть – хлопководческая техника. Фермерам хорошо известно, что мы приобретаем самую передовую технику. Мы закупаем технику номер 1 в мире в сфере хлопководства. В предыдущий период было приобретено 370 хлопкоуборочных комбайнов, а в этом году будет дополнительно завезено 100 хлопкоуборочных комбайнов. Если понадобится, мы и в дальнейшем будем заниматься приобретением техники. Для сведения хочу сообщить, что если в прошлом году в общей сложности было приобретено около 10 тысяч единиц техники, то 5700 из них были закуплены для хлопководства. В этом году для хлопководства вновь будет приобретено более 3 тысяч единиц техники. В целом, на приобретение техники в этом году в нашем государственном бюджете предусмотрены средства на сумму 160 миллионов манатов, из которых 118 миллионов будут израсходованы на хлопководческую технику. То есть эти цифры сами по себе показывают, какое большое внимание мы уделяем хлопководству. Уделяется внимание и другим отраслям сельского хозяйства, приобретается и будет приобретаться техника для повышения эффективности данных отраслей. Поэтому мы, как говорится, только начали, и должны постараться, чтобы в предстоящие годы не было никаких проблем, связанных с техникой.

Здесь прозвучали предложения о семенах. Это очень серьезный вопрос, фермеры хорошо знают это. От семян, их качества зависит очень много. Фермеры должны получать более качественные семена, эту сферу необходимо стимулировать. В то же время согласен, что должны выращиваться местные сорта семян, и мы займемся этим вопросом.

В прошлом году качество пестицидов порой находилось не на должном уровне и это очень негативно повлияло на урожайность. Поэтому в нынешнем году за данной сферой следует установить очень серьезный контроль и завозить только высококачественные пестициды. Если учесть, что Азербайджан уже сам дал старт местному производству в этой области, то уверен, что здесь впредь не будет никаких проблем", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства добавил, что особая роль, конечно, в развитии хлопководства и повышении урожайности принадлежит орошению. "В прозвучавшем сегодня выступлении было отмечено, какая большая работа проводится в этой области. Вообще, сегодня среди инфраструктурных проектов орошение, можно сказать, находится на переднем плане. В первую очередь, потому, что другие инфраструктурные проекты – проекты электроэнергии, природного газа, дорожной инфраструктуры, питьевой воды, можно сказать, завершаются, в то же время потому, что данная сфера непосредственно влияет на развитие сельского хозяйства. В прошлом году мы организовали обеспечение водой земель площадью 100 тысяч гектаров. В этом году необходимо обеспечить подачу воды на неорошаемые земли площадью как минимум 100 тысяч гектаров, и большая их часть относится к хлопководству. В этой области проводится также работа, направленная на бурение артезианских, субартезианских скважин, прокладку каналов, улучшение мелиоративных мер. В этом году я подписал несколько распоряжений, связанных со строительством каналов. Конечно, в дальнейшем мы продолжим эту работу, и хлопок должен выращиваться только на пригодных, хорошо орошаемых землях.

Разумеется, мы должны применять современные ирригационные системы. Необходимо изучать существующий в мире передовой опыт в этой области. Конечно, есть традиционные методы, однако сегодня развитие в этой сфере достигло такого уровня, что мы должны завозить в Азербайджан самые передовые технологии. Необходимо применять опыт стран, достигших больших успехов в области сельского хозяйства с тем, чтобы мы рационально использовали воду. В прошлом году в Нефтчалинском промышленном квартале состоялось открытие завода пивотных оросительных систем. Во вступительном слове я отметил, что хлопководство оказывает очень большое влияние и на развитие промышленности. Мы видим это. Если бы мы не занимались серьезно сельским хозяйством, то этот завод пивотных систем не был построен в Азербайджане. В настоящее время пивотные системы являются одной из самых передовых технологий в области орошения, но не только это. Поэтому, конечно, производство в Азербайджане данной системы является очень позитивным явлением. И частные компании, и государство должны приобретать и устанавливать пивотные системы. Но мы должны использовать и другие методы орошения, в том числе необходимо широко применять системы капельного орошения.

Мы также отметили открытие завода пестицидов. Это завод, открывшийся в Сумгайытском химическом промышленном парке. Уверен, что производственная мощность этого завода полностью обеспечит внутренний спрос, и даже появится экспортный потенциал. Конечно, будет также осуществляться серьезный контроль за качеством. Необходимо сделать так, чтобы государство, оказывая свою поддержку, приобретало пестициды и передавало их фермерам", - сказал глава государства.

По словам Президента Азербайджана, применяя пивотные системы, мы можем в короткий срок серьезно повысить урожайность. "Сегодня анализ и передовой международный опыт свидетельствуют о том, что на хлопковых полях, находящихся под пивотом, можно спокойно собирать по 35-40 центнеров хлопка с гектара и даже больше. Я говорю о нижнем пределе. Поэтому если мы будем широко применять в Азербайджане пивотные системы, - а мы будем это делать, - то, конечно, это само по себе окажет очень серьезное позитивное влияние на урожайность.

Должен еще раз отметить, что хлопководство должно развиваться только интенсивными методами. Мы должны очень серьезно относиться к нашему земельному фонду. Мы сейчас создаем крупные агропарки, создается более 40 агропарков. Значительная часть их связана с животноводством, а также охватывает растениеводство. Для этих агропарков выделено более ста тысяч гектаров земли. Поэтому мы должны относиться к нашему земельному фонду очень рационально, осторожно и внимательно. Мы должны развивать не только хлопководство, но и все остальные отрасли сельского хозяйства только интенсивными методами.

Как я уже отметил, хлопководство оказывает большую поддержку устранению безработицы. В прошлом году мы убедились в этом. Как я уже отметил, к работам было привлечено около 200 тысяч человек. В нынешнем году к работам необходимо привлечь, по меньшей мере, столько же людей, и конечно, условия работы тружеников должны быть организованы на должном уровне. Полевые станы, обеспечение питьевой водой, транспортом должны находиться на надлежащем уровне. Как заготовительным компаниям, так и местным исполнительным органам необходимо уделять особое внимание данной сфере", - сказал Президент Азербайджана.

По словам главы государства, на совещании было отмечено, что выделенные государством субсидии имели огромное влияние. "То есть субсидия в 10 гяпиков - большая поддержка. В то же время мы постепенно повысили закупочную цену хлопка, увеличили ее с 41 до 60 гяпиков. Мы делаем это для того, чтобы граждане больше зарабатывали. То есть наша основная цель заключается именно в этом. Конечно, хлопок – продукция экспортной направленности, она приносит стране валюту. Но если мы обратим внимание на наши общие валютные доходы, то доход от хлопка составляет их незначительный процент. То есть с финансовой точки зрения данная отрасль не имеет такого уж большого значения. Поэтому развитие хлопководства для нас является, в первую очередь, социальным фактором, усилением социальной сферы, оно приносит огромную пользу в устранении безработицы. Предоставление данных субсидий, повышение закупочной цены опять же демонстрируют нашу социальную политику. Мы хотим, чтобы граждане больше зарабатывали. Чтобы граждане, работающие на полях, конечно, фермеры, зарабатывали больше, чтобы улучшалось их благосостояние.

Сбор урожая должен проводиться своевременно. В прошлом году мы до конца года собирали хлопок. После этого наступили холода, пошли дожди, часть урожая осталась на полях. Поэтому сбор должен проводиться своевременно и работу необходимо организовать так, чтобы здесь не было задержек.

Приемные пункты, хлопкоочистительные заводы должны бесперебойно обеспечиваться электроэнергией. В прошлом году мы, можно сказать, добились этого. В нынешнем году этой сфере также необходимо уделять очень серьезное внимание", - добавил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства также подчеркнул, что прокладка сельских дорог, получившая широкий размах в Азербайджане, в свою очередь, оказывает позитивное влияние и на развитие сельского хозяйства. "Конечно, это, в первую очередь, проекты, реализуемые для удобства проживающих в селах граждан. В прошлом году проекты были реализованы более чем в 500 селах. А в нынешнем году будут проложены дороги как минимум в 600 селах. Как минимум, то есть больше того. Это само по себе придаст серьезный импульс развитию сельского хозяйства. Необходимо свести потери к минимуму.

Конечно, следует уделять серьезное внимание подготовке кадров. Как я уже отметил, из-за того, что в последние годы – до 2016 года хлопководство переживало спад, желающих осваивать эту профессию было очень мало. Данная отрасль, можно сказать, не поддерживалась серьезным кадровым обеспечением. Поэтому в нынешних условиях создание в Азербайджанском государственном аграрном университете специальности «хлопководство» может считаться целесообразным. Необходимо принять это к сведению, в то же время уделить особое внимание данной сфере в профессионально-технических училищах. Хлопководство в Азербайджане имеет большое будущее. Нам нужны подготовленные специалисты, кадры, люди, знающие современные технологии.

На состоявшемся в прошлом году в Саатлинском районе совещании я отметил, что ожидается открытие Мингячевирского парка легкой промышленности. В феврале нынешнего года в этом парке были введены в строй первые заводы, фабрики. Это будет крупный промышленный комплекс, который окажет содействие устранению безработицы в Мингячевире. В настоящее время на двух фабриках работает более 700 человек. В предстоящий период предусматривается создание новых фабрик. Сейчас идут подготовительные работы. Однако за короткое время были введены в строй две крупные фабрики по производству пряжи. Я отметил это, еще раз хочу сказать, что эти фабрики производят 20 тысяч тонн пряжи. До открытия фабрик производство пряжи в Азербайджане составляло 24 тысячи тонн. Функционировали шесть фабрик. Эти две фабрики, можно сказать, обеспечивают половину данного производства. Это тоже продукция экспортной направленности. Сегодня мы превращаем хлопок в волокно, волокно - в пряжу и экспортируем их, а также используем во внутреннем производстве. Будет необходимость в строительстве новых прядильных фабрик, так как производство хлопка у нас будет расти. Мы должны постараться, чтобы весь заготавливаемый хлопок, изготовленное из него волокно перерабатывались, превращались в пряжу, а затем в готовую продукцию в Азербайджане. Придав этой работе дополнительную стоимость, мы создадим тысячи новых рабочих мест и в то же время будем экспортировать конкурентоспособную продукцию по более высокой цене. То есть мы уже находимся в середине этого пути. Перерабатывающая мощность фабрик по производству пряжи составляет 44 тысячи тонн. Это очень хороший показатель, его необходимо повысить. После этого параллельно необходимо планировать производство готовой продукции.

Посмотрите, какую большую пользу приносит нашей стране производство хлопка. Как я уже отметил, это приносит нашей стране валюту, новые технологии, рабочие места сейчас создаются не только в хлопковых районах, но и в Мингячевире, так как эти фабрики функционируют на основе самых передовых мировых технологий", - добавил глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в этом году, как и в прошлом, все соответствующие структуры, центральные, местные исполнительные органы, заготовительные компании, фермеры, трудящиеся должны работать как одна команда. "Возникающие в течение сезона проблемы немедленно должны находить решение, и мы должны постараться завершить нынешний сезон с максимальной эффективностью.

Я озвучил цифры, связанные с трудовыми ресурсами. К этим работам было привлечено около двухсот тысяч человек. Местные исполнительные органы должны работать для выявления трудовых ресурсов в районах, привлечения их к этим работам, представлять информацию. То есть хлопководство является очень выгодной отраслью для ежедневного зарабатывания денег, и в районах необходимо проводить серьезный анализ наших трудовых ресурсов. В последние годы в результате возросшей в Азербайджане экономической активности были созданы десятки тысяч новых рабочих мест, в том числе в частном секторе, потому что в настоящее время государство оказывает частному сектору огромную поддержку", - отметил Президент Азербайджана.

Как отметил Президент Ильхам Алиев, минувший год стал годом стабилизации в экономической сфере, а нынешний год является годом развития. "Экономические показатели этого года радуют. За два месяца рост в ненефтяной промышленности составил более 8 процентов, в ненефтяном секторе – 2,3 процента, в сельском хозяйстве – 3,4 процента. В том числе растениеводство выросло более чем на 40 процентов. Поэтому такая экономическая активность, конечно, служит созданию рабочих мест в частном секторе. В то же время очень активная работа проводится в хлопководстве и других отраслях сельского хозяйства. Там тоже создаются новые рабочие места. Вот уже несколько лет по моей инициативе граждане привлекаются к созданным государством общественным работам. Как мне сообщили вчера, только в городе Барда к общественным работам были привлечены сотни людей, примерно такая же картина наблюдается и в других городах. Поэтому мы должны знать свои трудовые ресурсы. Как центральным, так и местным исполнительным органам следует проводить анализ этого. Мы должны строить наше дальнейшее экономическое развитие, в том числе планы, связанные с посевными площадями, в целом планы, связанные с экономической сферой, промышленностью, на правильном анализе трудовых ресурсов.

Демографическая динамика у нас очень позитивная, численность населения растет. В ближайшем будущем она достигнет десяти миллионов. Это – наше большое преимущество, и мы должны эффективно использовать трудовые ресурсы. В том числе в нынешнем сезоне этой сфере необходимо уделять серьезное внимание.

Словом, уверен, что позитивные и негативные стороны достигнутых в прошлом году результатов в этом году будут серьезно проанализированы. В нынешнем году мы достигнем еще более высоких результатов, увеличатся урожайность, заготовка хлопка, развитие хлопководства и впредь будет идти высокими темпами. Желаю вам успехов в этих делах.

Как вам известно, недавно по моей инициативе в Азербайджане был учрежден новый орден – орден «Эмек». Я выдвинул эту инициативу еще на первом совещании, посвященном хлопководству. Этот орден учрежден и уже вручается. Он имеет три степени. Сегодня на этой церемонии я хотел бы лично вручить фермерам, отличившимся в прошлом году в развитии хлопководства, орден «Эмек» первой степени", - сказал глава государства.

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