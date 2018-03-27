Uber временно запретили испытывать беспилотные автомобили в Аризоне

2018-03-27 07:43 | www.trend.az | 7

Губернатор Аризоны Даг Дьюси в понедельник временно запретил американской компании Uber проводить испытания беспилотных автомобилей на территории этого штата после аварии, приведшей неделю назад к гибели женщины в городе Темпе. Соответствующее письмо Дьюси направил руководству Uber, оно опубликовано на сайте губернатора, пишет ТАСС.

"Улучшение положения в области обеспечения общественной безопасности всегда являлось основным положением подхода Аризоны к испытанию автономных средств передвижения. Я полагаю, что данный принцип остается главным приоритетом для всех, кто применяет такие технологии в штате Аризона", - отметил губернатор в письме.

"Инцидент, происшедший 18 марта, представляет собой несомненный пример неспособности выполнить такие пожелания", - добавил Дьюси.