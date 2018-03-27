Президент Узбекистана утвердил соглашение с СНГ по обмену информацией в борьбе с терроризмом

2018-03-27 07:45 | www.trend.az | 7

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил соглашение по обмену информацией в рамках СНГ в сфере борьбы с терроризмом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерство юстиции РУз, передает Kabar.

Уполномоченными органами Узбекистана, ответственными за реализацию этого международного договора, определены Служба государственной безопасности, Министерство внутренних дел и департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генпрокуратуре Узбекистана.

Мирзиеев поручил МИД направить в депозитарий уведомление о выполнении Узбекистаном внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного международного договора, и о компетентных органах, ответственных за его реализацию, уточнили в ведомстве.