Илона Маска обвинили в создании огромной дыры в ионосфере

2018-03-27 08:03 | www.trend.az | 7

Запуск ракеты Space X Falcon 9, выведшей в августе тайваньский спутник на околоземную орбиту, привел к образованию 900-километровой дыры в ионосфере. Об этом, как передает РИА Новости, говорится в исследовании ученых из Национального университета Тайваня, о котором пишет Tech Times.

В работе отмечается, что относительно небольшой вес груза позволил запустить ракету по почти вертикальной траектории вместо изогнутой, которая позволяет легче преодолевать притяжение.

В результате образовалась не V-образная, круговая ударная волна, которая вместе с выбросами газов из двигателя привела к появлению дыры в плазме ионосферы диаметром около 900 километров. Отмечается, что она сохранялась на протяжении нескольких часов. Исследователи заявляют, что волна стала самой мощной за всю историю космических запусков.