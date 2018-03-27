Нацбанк Кыргызстана сохранил размер учетной ставки на уровне 5%

2018-03-27 08:30 | www.trend.az | 7

Национальный банк Кыргызстана сохранил размер учетной ставки на уровне 5%. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Кабар» сообщил председатель Нацбанка КР Толкунбек Абдыгулов.

Он рассказал, что в Кыргызстане фактическое значение инфляции остается умеренным и находится в пределах ожиданий Нацбанка.

«В марте 2018 года годовое значение инфляции замедлилось до 2,9% с 3,5% в феврале. На фоне благоприятной ситуации на международных продовольственных рынках цены на вклад в непродовольственную инфляцию обеспечит рост цена на уголь и ГСМ. Складывающая тенденция факторов инфляции предопределяют ее динамику в предстоящем периоде в пределах среднесрочного целевого ориентира денежно-кредитной политики 5-7%», - сказал он.