Оператор связи Баку возобновил работы по оптимизации кабельной сети

2018-03-27 09:07 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - ООО "Бакинская телефонная связь" возобновило работы по оптимизации инфраструктуры кабельно-канализационных сооружений (ККС), сообщил Trend во вторник источник на телекоммуникационном рынке страны.

Оператору было поручено приостановить строительно-монтажные работы в связи с праздником Новруз, отмечавшимся в стране с 20 по 27 марта, во избежание возможных сбоев в работе сетей связи.

Работы по оптимизации кабельной инфраструктуры столицы будут приостановлены также в преддверии очередного этапа гонок "Формулы-1", которые пройдут в апреле.

Оптимизация предусматривает объединение или вывод из эксплуатации проложенных в ККС кабельных линий. Из эксплуатации выводятся лишь пришедшие в негодность оборудование и кабели, которые могут стать причиной аварийных ситуаций.