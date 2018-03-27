Грузия и Израиль планируют создание совместных предприятий в IT направлении

2018-03-27 09:17 | www.trend.az | 7

Первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили в рамках рабочего визита в Израиле провел встречу с частным сектором в Институте экспорта, сообщает Грузия Online.



На встрече грузинская сторона ознакомила израильские компании с экономическими тенденциями, текущими и запланированными реформами в Грузии, бизнес и инвестиционным климатом страны.



По заявлению первого вице-премьера Дмитрия Кумсишвили, на встрече грузинская сторона также ознакомила израильские компании с соглашениями Грузии о свободной торговле с другими странами.



"Мы предложили израильским компаниям Грузию, как платформу для открытия предприятий, и в последующем вывоза произведенной в Грузии продукции в страны, с которыми у Грузии есть соглашение о свободной торговле"- заявил Дмитрий Кумсишвили.



На встрече разговор коснулся также инновационной экосистемы, которая создается в Грузии.



"С данной точки зрения нам нужен опыт Израиля, являющегося поддерживающей инновации, и ведущей инновационной страной в мире. В данном направлении будет весьма интересно сотрудничество, поскольку мы предложим молодежи специальные учебные курсы. А также будет создано несколько совместных предприятий, которые будут работать в IT направлении"- отметил Дмитрий Кумсишвили.



В то же время, на встрече с израильскими компаниями в Институте экспорта Израиля разговор коснулся направления кибер безопасности.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.